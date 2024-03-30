Четыре человека ранены в Херсонской области в результате ракетного обстрела ВСУ

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Украинские военные ударили из реактивной системы залпового огня HIMARS по жилым домам в Херсонской области, сообщил в субботу губернатор региона Владимир Сальдо.

"Сегодня противник нанес... удар по селу Брилевка Алешкинского округа. Обст‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​рел вели из реактивной системы залпового огня HIMARS, с мест сообщают о четырех ракетах, две из них сбили", - написал он в субботу в своем телеграм-канале.

По данным губернатора, в результате обстрела пострадали четыре человека. Они получили осколочные ранения.