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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Михалков предупредил об опасности дипфейков и призвал их запретить

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Режиссер, президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков назвал использование в кино персонажей известных актеров, созданных при помощи компьютерных технологий, опасностью, которая может привести к непредвиденным последствиям. Он заявил об этом на брифинге, приуроченном к открытию ММКФ.

"Я считаю, что страшная опасность заключается в дипфейках. Опасность, которую мы даже не можем сейчас оценить. Когда появятся на экране актеры, исполненные методом дипфейка, такие как Бондарчук или Мордюкова, или кто-то еще, и они будут говорить слова, которые никогда бы сами в жизни не сказали, это преступление. Это реальное преступление", - сказал режиссер.

По его мнению, если "мир, взявшись за руки, не запретит этого категорически, то мы можем столкнуться с абсолютно непредвиденными последствиями, такими, которые могут быть после извержения вулкана или цунами, но в нравственном смысле".

В марте продюсер Гевонд Андреасян сообщил, что при съемке картины "Манюня: Приключения в Москве" был использован образ Юрия Никулина, созданный искусственным интеллектом.

ММКФ Никита Михалков Гевонд Андреасян Юрий Никулин
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