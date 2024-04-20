Володин призвал не делать политическими споры вокруг школы им. Ильина

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает неправильным придавать политическую окраску спорам вокруг Высшей политической школы имени Ивана Ильина.

"Научный поиск и дискуссии - важнейшая часть университетской жизни. Однако нельзя превращать их в политические скандалы и дрязги. Это неправильно и неуместно", - написал Володин в своем телеграм-канале в субботу.

По его мнению, "не время затевать подобные споры и ставить свои политические взгляды, а зачастую - заблуждения, выше интересов страны".

Володин отметил, что учебно-научный центр им. Ильина создан при Российском государственном гуманитарном университете еще в прошлом году, а "сейчас заявили о себе противники того, что он носит имя известного русского философа Ивана Ильина", и обсуждение вопроса вылилось в достаточно жаркий спор.

Вместе с тем он считает, что "нам необходимо думать о будущем России, которая должна быть единой, сильной и суверенной".

