Правительство РФ выделило более 2 млрд рублей на поддержку Белгородской области

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Белгородская область получит из резервного фонда Правительства РФ более 2 млрд рублей на поддержку бизнеса и жителей региона, пострадавших от украинских атак, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Эти деньги пойдут на единоразовые выплаты жителям пострадавших сел и городов. Эти выплаты пойдут на восстановление промышленных предприятий Шебекинского городского округа. Выплаты пойдут наиболее пострадавшим субъектам малого и среднего предпринимательства Шебекинского и Грайворонского городских округов, города Белгорода", - сообщил глава региона на своей странице в "Вконтакте" в воскресенье.

Как следует из документа, подписанного председателем Правительства РФ, из указанного объема средств 800 млн рублей выделены на оказание помощи жителям Белгородской области, вынужденно покинувшим свое место проживания, 987 млн рублей - промышленным предприятиям региона и 264 млн рублей - субъектам среднего и малого предпринимательства области.