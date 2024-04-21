Открытое горение на рынке в Астрахани ликвидировано

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали открытое горение на рынке в Астрахани, сообщает пресс-служба МЧС России.

"В Астрахани пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. Проводится проливка и разбор конструкций", - говорится в сообщении

В пресс-службе ГУ МЧС России по Астраханской области добавили, что сообщение о возгорании кровли торгового магазина и павильонов по улице Красная Набережная, 101 поступило в 19:24 мск.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на территории рынка "Большие Исады" в Кировском районе города. Спасателям удалось локализовать возгорание на площади 1,2 тыс. кв. м.

По информации пресс-службы администрации Астрахани, специалистам городского аварийно-спасательного центра удалось вывести из опасной зоны более 100 человек.

В ликвидации возгорания задействовали 90 специалистов и 21 единица техники, сообщало МЧС.

Предварительно, пострадавших нет.

По факту пожара прокуратура организовала проверку.