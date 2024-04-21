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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Энергоснабжение скважин Ново-Сакмарского водозабора возобновлено в Оренбуржье

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Возобновлено энергоснабжение скважин Ново-Сакмарского водозабора, большая часть из которых вышла из строя в результате подтопления трансформаторной подстанции в воскресенье, сообщается в телеграм-канале "Росводоканала Оренбурга".

"Возобновлена работа трансформаторных подстанций, включены все скважины Ново-Сакмарского водозабора. Началась подача воды с насосной станции первого подъема в резервуары чистой воды", - говорится в сообщении.

Возобновить водоснабжение в полном объеме и выйти на штатный режим работы планируется к 06:00 (04:00 мск).

Как сообщалось, после выхода из строя большой части скважин Ново-Сакмарского водозабора без воды остались жители микрорайона Ростошинские пруды. В Подмаячном поселке подача воды ограничена улицами Турбинной, Добролюбова, Набережной Сакмары, Калинина, Бебеля, Магистральной, Береговой, Домбаровской, Манежной, Кольцевой.

Вместе с тем в домах поселка Степной и Промышленного района было снижено давление в водопроводных сетях, отсутствует холодная вода на верхних этажах.

Ново-Сакмарский водозабор обеспечивает водой порядка 350 тыс. горожан. Среднесуточный объем подаваемой воды - 85 тыс. куб. м. Качество поставляемой воды полностью соответствует гигиеническим требованиям.

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