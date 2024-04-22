Мишустин выступит в понедельник на коллегии Росгидромета, посетит МФТИ

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник выступит на заседании коллегии Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), сообщает пресс-служба правительства РФ.

В этот же день Мишустин посетит Московский физико-технический институт (МФТИ).

В мероприятиях примут участие вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, говорится в сообщении.