Пожар в производственном здании в Подмосковье локализован

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели локализовали пожар в производственном здании в подмосковном Орехово-Зуеве, сообщает МЧС России в понедельник.

"В Подмосковье огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 1 200 квадратных метрах. Пострадал работник производства", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры Орехово-Зуева, пострадавший с ожогами различной степени тяжести госпитализирован.

Как уточнили в ведомстве, накануне вечером на ул. Стачки 1885 года в здании по производству металлообработки произошло возгорание. Установление причин и обстоятельств пожара находится на прокурорском контроле.

В ликвидации возгорания задействованы 50 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС РФ 24 человек, 8 единиц техники.