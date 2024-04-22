Российские войска взяли под контроль населенный пункт Новомихайловка в ДНР

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Военнослужащие российской армии взяли под полный контроль населенный пункт Новомихайловка в Донецкой народной республике и улучшили тактическое положение по переднему краю, сообщило министерство обороны РФ в понедельник.

Нанесено поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 79-й, 92-й десантно-штурмовых, 46-й, 81-й аэромобильных, 22-й, 23-й, 28-й, 41-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка (ЛНР), Спорное, Миньковка, Клещеевка, Часов Яр, Андреевка и Острое (ДНР). Отражены три контратаки штурмовых групп 33-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка и Победа (ДНР). Потери ВСУ составили до 410 военнослужащих, девять автомобилей, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав" и склад боеприпасов, говорится в сводке.

Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 21-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Терны (ДНР). В районе населенного пункта Григоровка Донецкой народной республики (ДНР) отражены четыре контратаки штурмовых групп 12-й бригады спецназначения нацгвардии ("Азов", запрещенная в РФ организация - ИФ). Противник потерял до 25 военнослужащих, два пикапа, 122 мм САУ "Гвоздика", информирует ведомство.

По его данным, подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и отразили девять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й егерских, 59-й мотопехотной, 24-й, 47-й, 100-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Семеновка, Нетайлово и Бердычи (ДНР). ВСУ потеряли до 365 военнослужащих, боевую машину пехоты Marder, 12 автомобилей, 122 мм гаубицу Д-30, три станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 102-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское, Угледар, Урожайное (ДНР) и Червоное Запорожской области. Потери ВСУ составили до 95 военнослужащих, два автомобиля, 155 мм гаубица FH-70, говорится в сообщении.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено комплексное огневое поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Новоандреевка и Степовое Запорожской области. Противник потерял до 45 военнослужащих и два пикапа", - проинформировали в Минобороны.

Российские военные в течение суток сбили 240 украинских беспилотников, заявили в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, поражены: позиционный район ПВО, пункт хранения безэкипажных катеров, живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 592 самолета, 270 вертолетов, 22529 беспилотных летательных аппаратов, 508 зенитных ракетных комплексов, 15817 танков и других боевых бронированных машин, 1269 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9040 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21232 единицы специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны РФ.