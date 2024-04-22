ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду. сообщил о срабатывании системы ПВО вблизи областного центра.

По предварительным данным, на земле обошлось без жертв и разрушений. Громкие звуки он объяснил работой российской военной авиации.

Также Гладков в 16:10 сообщил об отмене сигнала ракетной опасности. Ракетную тревогу объявили в 15:38.

Министерство обороны России заявило, что в понедельник около 15:40 по Москве средства ПВО сбили над Белгородской областью украинскую ракету тактического комплекса "Точка-У".