Думе предложили упростить отзыв согласия на обработку персональных данных

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Группа депутатов от фракции ЛДПР предложила обязать операторов, собирающих персональные данные, предоставить возможность субъекту данных отозвать свое согласие - как письменно, так и в электронном виде на сайте оператора в интернете.

Законопроект № 608384-8 в палату внесли 13 депутатов, в том числе Леонид Слуцкий и Андрей Луговой.

Статья закона о персональных данных, которая регулирует согласие субъекта на обработку персональных данных, дополняется новым уточнением. "Оператор, осуществляющий сбор персональных данных, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, и получающий согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных в форме электронного документа, должен обеспечивать возможность осуществления отзыва такого согласия как в письменной форме, так и в форме электронного документа на страницах принадлежащего оператору сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", с использованием которых осуществляется сбор персональных данных", - говорится во внесенном законопроекте.

Авторы проекта отмечают, что действующее законодательство предусматривает возможность отзыва согласия на обработку персональных данных, но не содержит требований к операторам предлагать способы отзыва подобных согласий в той же форме, в которой они были получены. "В этой связи возникает ситуация, при которой для отзыва согласия на обработку персональных данных, полученного в несколько кликов различных форм на сайте, необходимо составить официальное письмо в адрес организации, которой соответствующий сайт принадлежит. Это предполагает дополнительные временные и материальные затраты, а также существенным образом затрудняет процесс самого отзыва согласия", - говорится в пояснительных материалах.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.