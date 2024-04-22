Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:37

Песков отметил отсутствие подвижек в возможности переговоров Москвы и Киева

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Никаких подвижек в возможности переговоров между Киевом и Москвой нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Киев де-юре отвергает возможность каких-либо переговоров с Москвой. В этом плане здесь нет никаких подвижек. Специальная военная операция продолжается", - сказал Песков в интервью Первому каналу.

По его словам, ранее президент констатировал готовность к мирному урегулированию конфликта на Украине.

"Никакой мирной инициативы не было. Была констатация факта готовности России к мирному решению украинской проблемы. Это была не инициатива, а констатация хорошо известной последовательной позиции главы государства", - сказал Песков.

Дмитрий Песков Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

АСТ остановило продажи романа "Наследие" Сорокина

АСТ остановило продажи романа "Наследие" Сорокина

Кабмин поддержал законопроект о доверенных лицах при банковских онлайн-операциях

Кабмин поддержал законопроект о доверенных лицах при банковских онлайн-операциях

Мантуров сообщил о проработке создания промкластера в Саудовской Аравии

Москалькова просит прокуроров проверить действия сотрудников колонии "Черный дельфин"

Москалькова просит прокуроров проверить действия сотрудников колонии "Черный дельфин"
Паводок в России

В Ишиме начался спад половодья

В Ишиме начался спад половодья

Суд в Москве заочно приговорил к шести годам колонии пресс-секретаря Meta

В МВД раскрыли обстоятельства задержания главы МЧС Чечни

Гособвинение просит приговорить к семи годам колонии заочно пресс-секретаря Meta

Расписание ЕГЭ-2024 изменено ради пересдачи

Расписание ЕГЭ-2024 изменено ради пересдачи

Кремль предупредил об ответе РФ в случае размещения в Польше ядерного оружия США

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });