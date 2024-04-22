Песков отметил отсутствие подвижек в возможности переговоров Москвы и Киева

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Никаких подвижек в возможности переговоров между Киевом и Москвой нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Киев де-юре отвергает возможность каких-либо переговоров с Москвой. В этом плане здесь нет никаких подвижек. Специальная военная операция продолжается", - сказал Песков в интервью Первому каналу.

По его словам, ранее президент констатировал готовность к мирному урегулированию конфликта на Украине.

"Никакой мирной инициативы не было. Была констатация факта готовности России к мирному решению украинской проблемы. Это была не инициатива, а констатация хорошо известной последовательной позиции главы государства", - сказал Песков.