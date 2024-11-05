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Путин заявил, что Национальный словарный фонд заработает с 2025 года

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Национальный словарный фонд заработает со следующего года, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Система "Национальный словарный фонд" начнет работать уже со следующего, 2025 года. Решение о создании этой крайне востребованной базы данных продиктовано необходимостью сформировать официальный источник знаний о канонических нормах, правилах современного русского литературного языка", - сказал Путин во вторник в ходе заседания Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.

Он отметил, что такой общедоступный ресурс нужен и тем, кто связан со словом в своей профессиональной и общественной деятельности: педагогам, студентам, школьникам, представителям государственной власти.

В апреле Путин подписал закон о создании государственной информационной системы "Национальный словарный фонд".

Согласно документу, единый цифровой ресурс создается для обеспечения доступа граждан, организаций, органов госвласти и местного самоуправления к информации о нормах современного русского литературного языка. Фонд будет общедоступен в интернете на безвозмездной основе и станет верифицированным источником информации о современном русском литературном языке.

Он будет состоять из статей, являющихся основными структурными единицами нормативных словарей, а также словарей, фиксирующих сведения о развитии норм русского литературного языка.

Владимир Путин Национальный словарный фонд
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