Мурманский торгпорт приостановил работу из-за обнаружения бомбы времен ВОВ

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Работа АО "Мурманский морской торговый порт" (ММТП, входит в структуру Национальной транспортной компании, НТК) во вторник приостановлена из-за обнаружения боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе порта.

"При проведении ремонтных работ на территории 1-го грузового района АО "ММТП" найдена бомба времен ВОВ. Службами порта приняты меры по эвакуации работников предприятия", - отметил представитель организации.

В настоящее время территория обнаружения оцеплена.

В пресс-службе регионального управления Росгвардии добавили, что взрывотехники обследовали находку. Боеприпас оказался 500-килограммовой авиабомбой.

"В ходе осмотра подозрительной находки росгвардейцы установили, что это фугасная авиационная бомба времен Великой Отечественной войны, содержащая взрывчатое вещество. Предмет будет вывезен правоохранительными органами с места обнаружения на полигон для дальнейшего уничтожения", - отметили в Росгвардии.

ММТП считается крупнейшей стивидорной компанией в Арктической зоне РФ. Средняя интенсивность погрузки судов навалочными грузами составляет 23 тыс. тонн в сутки. Основная номенклатура грузов: уголь, окатыши, марганцевая руда, щебень, генеральные грузы, в том числе арктического и местного направлений.