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Мурманский торгпорт возвращается к штатной работе после вывоза бомбы времен ВОВ

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - АО "Мурманский морской торговый порт" (ММТП, входит в структуру Национальной транспортной компании, НТК), который 23 апреля был вынужден приостановить работу из-за найденной на территории предприятия авиабомбы времен Великой Отечественной войны до ее вывоза, возвращается к штатной работе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе порта.

"Все необходимые мероприятия в ММТП завершены. Персонал возвращается к привычному графику работы", - привели в пресс-службе слова директора ММТП Павла Олейника.

В четверг вечером пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области сообщила о завершении работ в порту. Специалисты Невского спасательного центра МЧС России вывезли авиабомбу с территории ММТП на место уничтожения.

По данным Невского спасательного центра, найденный снаряд - авиационная бомба SC-1000 времен Великой Отечественной войны. Она содержала в себе 620 кг взрывчатого вещества.

Как сообщалось, 23 апреля из-за обнаружения боеприпаса на территории первого грузового района ММТП работа порта была приостановлена, сотрудники эвакуированы, территория оцеплена. Находку обследовали взрывотехники.

ММТП считается крупнейшей стивидорной компанией в Арктической зоне РФ. Средняя интенсивность погрузки судов навалочными грузами составляет 23 тыс. тонн в сутки. Основная номенклатура грузов: уголь, окатыши, марганцевая руда, щебень, генеральные грузы, в том числе арктического и местного направлений.

Мурманская область Мурманский морской торговый порт
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