Омбудсмен Москвы заявила, что каждый третий ребенок в РФ живет в неполной семье

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В России каждый третий ребенок воспитывается в неполной семье, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская во вторник в ходе XIII Форума безопасного интернета - 2024.

По ее словам, если семья полная, "то чаще всего это отчимы или мачехи".

Кроме того, Ярославская положительно оценила курс "Семьеведение", который планируется внедрить в школьную программу с 1 сентября 2024 года и который будет внеурочным. Однако омбудсмен отметила, что такой курс не предусматривается для учеников младших классов.

"У меня большой вопрос к этому предмету - а кто будет преподавать (...). Я думаю, что это могут преподавать только с педагогическим образованием многодетные мамы или папы", - заявила она.