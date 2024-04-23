Движение по Крымскому мосту приостанавливали во вторник днем
Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Крымский мост временно закрыли для движения автотранспорта во вторник днем, сообщил телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.
Региональные власти призывают относиться к ситуации с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео.
Позднее в этом телеграм-канале сообщили о возобновлении движения по мосту. Мост был перекрыт менее 15 минут.
Ранее движение машин по Крымскому мосту приостанавливали в воскресенье, 21 апреля.