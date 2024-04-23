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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Движение по Крымскому мосту приостанавливали во вторник днем

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Крымский мост временно закрыли для движения автотранспорта во вторник днем, сообщил телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

Региональные власти призывают относиться к ситуации с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео.

Позднее в этом телеграм-канале сообщили о возобновлении движения по мосту. Мост был перекрыт менее 15 минут.

Ранее движение машин по Крымскому мосту приостанавливали в воскресенье, 21 апреля.

Крымский мост
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