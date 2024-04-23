Зимой турпоток на горнолыжные курорты России вырос на 15%

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В зимнем сезоне 2023-2024 горнолыжные курорты России посетили 8 млн человек, это на 15% больше, чем годом ранее, сообщил гендиректор АНО "Центр развития горнолыжной индустрии и туристических территорий" Илья Виноградов.

"В среднем горнолыжный турпоток в России в этом зимнем сезоне увеличился на 15%. Сейчас в России больше 360 горнолыжных курортов. Основной восьмимиллионный турпоток на горные курорты создается за счет 20 крупных горнолыжных курортов. Доля горнолыжников и сноубордистов составляет 70%, остальные 30% - путешественники одного дня", - сказал он.

Из 8 млн туристов около 2 млн принял Южный федеральный округ (ЮФО), еще 1,7 млн - Сибирский федеральный округ (СФО) и 1,5 млн - Северный Кавказ.

"Эти регионы принимают более 60% от общего турпотока на горнолыжные курорты России", - подчеркнул эксперт.

За счет развития горнолыжного туризма на Северном Кавказе доля любителей горнолыжного отдыха составляет 30% от общего турпотока в регион.