Минздрав РФ зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В России зарегистрирован первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева, в ходе клинических испытаний он показал высокую эффективность и безопасность, сообщили в Минздраве РФ.

"Минздрав России зарегистрировал первый в мире и первый в классе таргетный препарат для лечения болезни Бехтерева. По результатам клинических испытаний он показал высокий профиль эффективности и безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что инновационное решение для лечения аутоиммунных заболеваний разработали ученые Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова Минздрава России, Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН. Препарат разработан совместно с отечественной фармацевтической компанией Biocad.

Болезнь Бехтерева - хроническое заболевание, при котором антитела принимают хрящевую ткань и суставы организма за инородные тела. Боль и скованность в позвоночнике может привести к ограничениям в подвижности.

В Минздраве сообщили, что разработанный препарат позволяет уничтожать патологические Т-лимфоциты, атакующие собственные клетки организма. Начальные клинические исследования подтвердили, что развитие заболевания останавливается, без снижения активности иммунной системы организма в целом.

После регистрации препарата компания-производитель может начать его промышленное производство, добавили в пресс-службе.