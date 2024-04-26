Умерла одна из пострадавших при атаке дрона на автобус в брянском селе

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о смерти женщины после атаки беспилотника на автобус, произошедшей накануне в селе Курковичи Стародубского муниципального округа.

"В результате вчерашней атаки (ВСУ), которые совершили прицельный удар дроном-камикадзе по простым мирным гражданам, в селе Курковичи Стародубского муниципального округа одна из пострадавших женщин, к сожалению, от полученных ранений скончалась", - написал он в телеграм-канале в пятницу.

Богомаз сказал, что семье погибшей окажут материальную помощь.

Накануне губернатор сообщил об атаке дрона на пассажирский автобус в селе Курковичи. Пострадали четыре человека.