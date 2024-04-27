Паром "Балтийск" покинул калининградскую линию для планового ремонта

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Паром "Балтийск" ушел с линии Усть-Луга - Балтийск для постановки на плановый ремонт, сообщили "Интерфаксу" в ООО "Транс-Бизнес-Консалтинг" (генеральный агент линии).

"Железнодорожный паром "Балтийск" уже пришел в акваторию ЗАО "Канонерский судоремонтный завод" (Санкт-Петербург) для проведения планового ремонта. На предприятии в доке будет выполнена дефектовка корпуса судна и всех узлов и механизмов. От ее результатов будет зависеть объем предстоящего ремонта, который может оказаться более серьезным чем намеченный", - отметили в компании.

По ее данным, узлы и механизмы парома, построенного в Германии, должны будут меняться, их предстоит приобретать или изготавливать на предприятиях России.

Предварительный срок окончания ремонта август-сентябрь 2024 года, после чего судно вернется на линию.

Предыдущий доковый ремонт "Балтийск" проходил на Кронштадтском морском заводе в 2019 году. Тогда были отремонтированы корпус, винто-рулевой комплекс и другие устройства.

"Канонерский судоремонтный завод" накопил достаточный опыт обновления судов этого класса. Здесь в течение последних четырех месяцев проходил ремонт паром "Амбал", который является однотипным с "Балтийском".

"Балтийск" был построен в Германии в 1984 году. Паром имеет особую конструкцию для перевозки железнодорожных вагонов, а также накатной техники. Транспортные средства до 150 единиц размещаются на трех грузовых палубах, каждая из которых оборудована пятью железнодорожными путями.

В настоящее время на линии Усть-Луга - Балтийск работают 3 железнодорожных парома – "Амбал", "Генерал Черняховский" и "Маршал Рокоссовский". С мая к ним присоединится автомобильно-пассажирский паром "Антей".

На начало апреля морские перевозки грузов между Калининградской областью и основной территорией России обеспечивали в общей сложности 24 судна и паромов. Они работают на нескольких регулярных линиях: Усть-Луга - Балтийск, Бронка - Калининград, Санкт-Петербург - Балтийск, Санкт-Петербург - Калининград.