В очередях к Крымскому мосту скопилось около 700 машин

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту утром в воскресенье ожидают около 700 автомобилей, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"10:00. В очереди со стороны Тамани находится 605 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 93 транспортных средства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ожидание в очереди со стороны Тамани оценивается более чем в два часа.