Два человека погибли при обстреле запорожского города Пологи

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Два человека погибли, два получили ранения из-за обстрела ВСУ города Пологи (Запорожская область), сообщил в воскресенье губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

"Погиб 37-летний мужчина, его маленькая дочь, жена и мать получили осколочные ранения и ожоги различной степени тяжести. Старшая из женщин скончалась в больнице", - написал он в своем телеграм-канале.

По данным Мельниченко, полностью разрушен один дом, еще пять повреждены. По словам Мельниченко, пензенские спасатели помогают расчищать завалы.