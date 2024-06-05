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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:37

Пятилетний ребенок скончался в результате обстрела села в Запорожской области

Тяжелые ранения получили 11 человек

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Число пострадавших от обстрела села Новозлатополь (Запорожская область) со стороны ВСУ увеличилось до 11, в реанимации от полученных ранений скончался пятилетний ребенок, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

"В результате вчерашнего артиллерийского обстрела со стороны ВСУ тяжелые ранения получили 11 человек, они госпитализированы в медицинские учреждения. В реанимации от полученных ранений скончался ребенок пяти лет", - написал губернатор в своем телеграм-канале в среду.

Губернатор добавил, что родным погибшего ребенка будет оказана помощь

Накануне Балицкий сообщал, что при обстреле Новозлатополя пострадали три человека.

Евгений Балицкий Запорожская область
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