Несколько районов Курской области подверглись ударам со стороны Украины

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Курская область в среду подвергалась ударам со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"В течение дня были обстреляны деревня Елизаветовка Глушковского района, пункт пропуска "Крупец" и село Козино в Рыльском районе. Никто из жителей не пострадал", - написал он в своем телеграм-канале.

Также около сёл Гордеевка Кореневского района, Горналь Суджанского района, Бегоща и Старой Николаевки Рыльского района средствами радиоэлектронной борьбы были обезврежены украинские беспилотники.

"Еще несколько БПЛА были уничтожены в поселке Тёткино, один из дронов-камикадзе повредил личный автомобиль", - отметил Старовойт.