Минобороны РФ сообщило об улучшении тактического положения группировкой "Центр"

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие за сутки отразили 10 украинских контратак, улучшили тактическое положение, нанесли удары по ВСУ на территории Донецкой народной республики, сообщило министерство обороны РФ в пятницу.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 3-й штурмовой, 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Майорск, Новгородское, Семеновка и Розовка Донецкой народной республики (ДНР)", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, на этом участке фронта отражены 10 контратак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Керамик, Новокалиново, Очеретино, Соловьево и Нетайлово (ДНР).

ВСУ потеряли здесь до 360 военнослужащих, танк Abrams, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, пять пикапов, 155 мм САУ М109 Paladin, 152 мм самоходную пушку DANA М2, 152 мм гаубицу "Мста-Б", две 122 мм гаубицы Д-30, говорится в сводке.

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 14-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Двуречная Харьковской области. Отражены три атаки штурмовых групп 63-й механизированной, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Диброва (ЛНР). Противник потерял до 355 военнослужащих и два автомобиля, сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, в ходе контрбатарейной борьбы группировкой "Восток" поражены 155 мм САУ Krab, 155 мм гаубица М777, 155 мм гаубица М198, 152 мм САУ "Акация", 122 мм гаубица Д-30, два 105 мм орудия М119, 105 мм гаубица L-119, боевая машина БМ-21 РСЗО "Град".

Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Спорное, Константиновка и Красногоровка (ДНР). Потери украинских войск составили до 340 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113, четыре автомобиля, 152 мм гаубица Д-20, 122 мм орудие Д-30, 105 мм гаубица L-119, станция радиоэлектронной борьбы "Нота", сказано в сводке.

Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Старомайорское и Пречистовка Донецкой народной республики. В районе населенного пункта Урожайное (ДНР) отражены три контратаки штурмовых групп 106-й бригады теробороны. Потери украинской армии составили до 135 военнослужащих, два автомобиля, 155 мм гаубица М777, говорится в сообщении.

Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Михайловка и Ивановка Херсонской области. Противник потерял до 30 военнослужащих, три автомобиля, 155 мм САУ М109 Paladin и 155 мм гаубицу М777, сообщает Минобороны России.