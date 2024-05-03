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РФ предложила ЕЭК установить нулевую пошлину на ввоз некоторых видов фруктовых пюре

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - РФ направила в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) инициативное предложение об обнулении ставки ввозных таможенных пошлин на некоторые виды фруктовых пюре.

Как сообщает ЕЭК, предлагается установить на временной основе нулевую пошлину на ввоз абрикосового (код ТН ВЭД ЕАЭС 2007 99 500 3), грушевого (2007 99 500 4), персикового (2007 99 500 5) пюре, а также продукцию под кодом 2007 500 7 (прочие).

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Ставки пошлин на эту продукцию по решению совета ЕЭК от 17 марта 2022 года уже были установлены на нулевом уровне, но срок действия этой меры закончился 30 апреля 2024 года.

РФ также предложила обнулить на три года пошлину на ввоз приготовленных или консервированных иным способом бананов.

"Предложение Российской Федерации направлено на снижение дефицита на внутреннем рынке отдельных видов сырья для выпуска соковой продукции и поддержку отечественных производителей", - говорится в сообщении.

РФ ЕЭК
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