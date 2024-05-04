Два землетрясения зарегистрированы возле Сахалина

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Два землетрясения магнитудой 3,2 и 3,4 произошли в ночь на субботу и утром у западного и восточного побережья Сахалина, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 3,2 зарегистрировано в ночь на 4 мая с эпицентром в Татарском проливе в 55 км западнее села Красногорск Томаринского района на глубине 7 км. Второе землетрясение магнитудой 3,4 произошло в субботу в 07:05 местного времени (23:05 мск пятницы) с эпицентром в Охотском море в 32 км восточнее села Вал на глубине 5 км", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, второе землетрясение ощутили в селе Вал Ногликского района на севере Сахалина, сила колебаний составила до двух баллов. Никто не пострадал, тревога цунами не объявлялась.