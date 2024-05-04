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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Спасатели спустили с горы получившего травму альпиниста в Ингушетии

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Спасатели эвакуировали с горы в Ингушетии альпиниста, повредившего ногу при восхождении на Цейлом, сообщает МЧС России.

Отмечается, что десять человек совершали восхождение по тренировочному маршруту. Альпинист травмировал ногу и не мог самостоятельно передвигаться. Спасатели на носилках транспортировали пострадавшего на тренировочную базу и передали врачам.

Цейлом - горный хребет в Джейрахском районе Ингушетии. Высота над уровнем моря составляет 3 171 метр.

МЧС Ингушетия
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