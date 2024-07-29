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Пропавшие в КБР альпинисты из Москвы и Петербурга найдены погибшими

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В горах Кабардино-Балкарии спасатели нашли тела двух альпинистов, которых искали с утра понедельника, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Погибшие найдены на высоте 3200 метров нижней части горы Юном. Их должны спустить с помощью вертолета Ми-8 МЧС 30 июля.

В поисках участвовали высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

По предварительной информации, погибшие приехали из Москвы и Петербурга. Они совершали восхождение на гору Юном по маршруту 4-А категории сложности в составе зарегистрированной группы и в условленное время не спустились вниз. Искать их начали утром 29 июля. Сначала спасатели на вертолете обследовали ущелье Адыр-су, но никого не нашли. После этого одна группа спасателей была высажена на леднике Чегем на высоте 3400 метров для проведения поисковых работ с северо-западной стороны. Другая группа была задействована с юго-запада.

МЧС КБР Чегем Кабардино-Балкария Юном Адыр-су
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