Пожар на базе отдыха в Краснодарском крае локализован

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Спасатели локализовали возгорание на базе отдыха в станице Голубицкой Темрюкского района Краснодарского края, где огонь охватил пять нежилых зданий, сообщает пресс-служба МЧС России в воскресенье.

"В Краснодарском крае огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 1,2 тыс. кв. метрах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по уточненной информации, огонь охватил пять нежилых зданий. На месте работают 90 специалистов и 28 единиц техники.