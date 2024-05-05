Пожарные ликвидировали открытое горение на базе отдыха на Кубани

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали открытое горение на базе отдыха в станице Голубицкой Темрюкского района Краснодарского края, где огнем было охвачено пять нежилых зданий, сообщает пресс-служба МЧС России в воскресенье.

"В Краснодарском крае пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на базе отдыха в станице Голубицкой Темрюкского района Краснодарского края произошел пожар. Огонь охватил пять нежилых зданий. Площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. м.