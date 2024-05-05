Пожар на базе отдыха в Краснодарском крае полностью потушен

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Спасатели полностью ликвидировали возгорание на базе отдыха в станице Голубицкой Темрюкского района Краснодарского края, где огонь охватил пять нежилых зданий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону в воскресенье.

"В 03:56 по Москве полная ликвидация", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сообщение о возгорании по улице Курортная в станице Голубицкой Темрюкского района Краснодарского края поступило 4 мая в 22:31 по Москве. В 00:56 пожар на площади 1,2 тыс. кв. метров был локализован, в 01:42 по Москве - ликвидировано открытое горение.

К тушению пожара привлекалось 90 человек и 28 единиц техники.