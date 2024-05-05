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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

Храм Христа Спасителя получил Казанскую икону из ополчения Минина и Пожарского

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Пасхи передал в дар храму Христа Спасителя знаменитый московский список Казанской иконы, который находился в ополчении Минина и Пожарского в дни освобождения Москвы в начале XVII века.

Ранее сообщалось о том, что исторический образ, долгое время считавшийся утраченным, оказался на складе патриаршей резиденции в Переделкине. Экспертиза, проведенная по просьбе патриарха Кирилла, подтвердила подлинность иконы.

Передавая этот образ главному собору Русской церкви в воскресенье после Великой пасхальной вечерни, патриарх благословил его пронесение по епархиям страны в рамках общероссийского крестного хода, который начинается в воскресенье.

Пасха Патриарх Кирилл храм Христа Спасителя
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