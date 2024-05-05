Семь пассажирских поездов задержаны из-за непогоды в Свердловской области

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Задержки пассажирских поездов произошли из-за последствий непогоды в Свердловской области, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

Так, из-за снегопада, налипания снега и обледенения проводов, а также повреждения линии питания устройств управления движением поездов на перегоне Решеты - Ревда были ограничены скорости движения нескольких поездов.

В результате задержаны три пассажирских поезда дальнего следования (сообщением Волгоград - Нижневартовск, Казань - Новый Уренгой и Москва - Екатеринбург) и четыре пригородных поезда (сообщением Екатеринбург - Красноуфимск, Дружинино - Каменск-Уральский, Дружинино - Шарташ и Екатеринбург - Дружинино).

Время задержки составило от 17 минут до 4 часов 40 минут.

В настоящее время поезда дальнего следования продолжают движение по маршрутам, пригородные поезда прибыли до мест назначения.

Накануне из-за последствий непогоды в Свердловской области было задержано 30 поездов.

В пятницу вечером Урал накрыли мощные снегопады.