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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:51

МИД РФ предупредил Лондон об ответе в случае ударов ВСУ британским оружием по России

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Посол Великобритании в Москве Найджел Кейси предупрежден, что целью ответа на удары ВСУ британским оружием по территории РФ могут стать любые военные объекты и техника Великобритании как на территории Украины, так и за ее пределами, заявили в понедельник в МИД РФ.

"Послу заявлено, что российская сторона рассматривает слова (главы Форин Офиса, британского МИДа) Дэвида Кэмерона как свидетельство серьезной эскалации и подтверждение возрастающей вовлеченности Лондона в военные действия на стороне Киева. Кейси был предупрежден, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

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В сообщении отмечается, что "посол был призван задуматься о неизбежных катастрофических последствиях таких враждебных шагов Лондона и незамедлительно самым решительным и недвусмысленным образом опровергнуть воинственные провокационные высказывания главы Форин Офиса".

Также послу Кейси "было жестко указано на то, что враждебный выпад Кэмерона прямо противоречит ранее звучавшим заверениям британской стороны при передаче киевскому режиму крылатых ракет большой дальности, что они ни при каких обстоятельствах не будут применяться по территории России".

"Тем самым глава Форин Офиса дезавуировал эту позицию, признав де-факто свою страну стороной конфликта", - говорится в сообщении МИД РФ.

МИД РФ Великобритания Дэвид Кэмерон Украина
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