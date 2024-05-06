Путин 9 мая проведет переговоры с президентами Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 9 мая после Парада Победы проведет переговоры со своими коллегами из Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау Мигелем Диас-Канелем Бермудесем, Тхонглуном Сисулитом и Умару Сиссоку Эмбало, которые также будут присутствовать на мероприятиях на Красной площади, сказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"9 мая лидеры зарубежных стран и другие иностранные представители будут принимать участие в военном параде в ознаменование 79-летия победы в Великой Отечественной войне. На параде будут присутствовать лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, а также специально приглашены президент Кубы Мигель Диас Канель Бермудес, президент Лаоса Тхонлун Сисулит и президент Республики Гвинеи-Бисау Сиссоку Эмбало", - сказал он журналистам в понедельник.

По словам Ушакова, на парад также приглашены руководители исполнительных органов СНГ, Союзного государства, ОДКБ, Евразийского банка развития, ШОС, а также главы диппредставительств и военные атташе дружественных государств.

После парада Путин вместе с другими иностранными лидерами возложат цветы к Могиле Неизвестного солдата, после чего в Кремле состоится прием для глав делегаций, присутствовавших на параде.

"После этого лидеры стран СНГ покинут Москву, а наш президент проведет переговоры с президентом Республики Кубы, затем с президентом Лаоса и с президентом Республики Гвинеи-Бисау", - сказал Ушаков.

Говоря о переговорах Путина с Бермудесом, помощник президента России рассказал, что лидеры двух стран обсудят вопросы многоплановых двусторонних связей, в том числе в сфере дипломатии, политики и экономики.

По словам Ушакова, сначала переговоры пройдут в узком составе, а затем - с участием делегаций.

Он также напомнил, что Куба является единственным внерегиональным партнером ЕАЭС, а сам Бермудес впервые лично примет участие в саммите этого объединения 8 мая.

Ушаков рассказал, что президент Лаоса уже давно обещал приехать на парад, а сам Сисулит является давним и надежным другом России.

В ходе визита в Россию президент Лаоса также встретится с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым, в Санкт-Петербурге пообщается с губернатором города Александром Бегловым и посетит Российский государственный педагогический университет им. Герцена, выпускником которого Сисулит и является.

Говоря о переговорах с президентом Гвинеи-Бисау, Ушаков рассказал, что лидеры стран планируют обсудить углубление двусторонней кооперации и международное сотрудничество.