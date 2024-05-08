Путин собирает саммит ЕАЭС в Москве

Российский лидер проведет отдельную встречу с Пашиняном, которая должна помочь "расставить точки над i" в двусторонних отношениях

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду примет участие в юбилейном саммите Евразийского экономического союза в Москве.

Саммит станет первым крупным международным мероприятием для главы государства после его инаугурации. Заседание Высшего евразийского экономического совета пройдет сначала в узком, а затем в расширенном формате.

На мероприятие приедут президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии. Председательствовать на заседании будет премьер-министр Армении Никол Пашинян. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, к встрече лидеров ЕАЭС в расширенном составе также присоединятся президенты Узбекистана и Кубы, которые являются государствами-наблюдателями при Евразийском союзе.

Планируется, что участники саммита обсудят итоги десятилетней работы ЕАЭС и перспективы дальнейшего укрепления интеграционных процессов. Кроме того, армянская сторона должна предложить место и время проведения очередного саммита ЕврАзЭс. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, пока этого не было сделано.

В ходе заседания в расширенном составе будет принят ряд документов, в том числе о начале переговоров по заключению торгового соглашения с Монголией. По итогам саммита пройдет "традиционный дружеский обед" для участников мероприятия. К ним также присоединятся президенты Таджикистана и Туркменистана.

Ожидается, что в среду президент РФ также проведет отдельную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, с которым обсудит накопившиеся проблемы. По словам Ушакова, двусторонний контакт будет весьма содержательным и важным, потому что накопилось много вопросов для обсуждения. Он напомнил, что "сам Пашинян в апреле заявлял, что отношения с Москвой переживают не лучшие времена".

Помощник российского президента обратил внимание на сокращение контактов на различных уровнях между двумя странами в последнее время. В частности, отметил Ушаков, в последний раз Путин и Пашинян общались лично на саммите ЕАЭС в декабре 2023 года в Санкт-Петербурге.

"Раздается критика и в адрес России, и в адрес ОДКБ. Армения де-факто заморозила свое участие, хотя пока не отказывается (полностью от участия в работе ОДКБ - ИФ), но не участвует в учениях и собирается воздерживаться от финансирования ОДКБ. Параллельно Армения демонстративно развивает диалог с Западом. В том числе рассматриваются различные варианты присоединения к Евросоюзу, активизируются связи по натовской линии и так далее", - констатировал Ушаков.

"Очень много сейчас накопилось вопросов, которые требуют обсуждения именно между лидерами", - сказал помощник президента России.

По его словам, в России придают важное значение этой встрече, "которая поможет расставить многие точки над i".

При этом Ушаков отметил, что Армения является одним из основных выгодоприобретателей от экономической интеграции в ЕАЭС. "Большую отдачу приносят и отлаженные торгово-экономические связи с Россией. Во многом благодаря этому Армения второй год подряд оказывается в числе мировых лидеров по темпам экономического роста", - сказал он.

Других двусторонних встреч с коллегами по ЕАЭС и СНГ у президента России не планируется, однако большинство гостей останутся на Парад Победы 9 мая.

Как сообщил Ушаков, не будут присутствовать на параде в Москве только Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев, который в этот день дома участвует в торжественном мероприятии памяти его отца - Гейдара Алиева.