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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:51

В Белгороде и пригороде третий раз за день объявляли ракетную опасность

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Главное управление МЧС по Белгородской области предупредило в 17:27 о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе.

"Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - сообщил телеграм-канал управления 18 минут спустя.

Ранее ракетная опасность объявлялась в областном центре и пригороде в 15:41 и в 16:27 в понедельник.

В результате обстрела Белгородского района в селе Никольское погиб мирный житель, ранения получила 8-летняя девочка.

Минобороны сообщало, что силы ПВО около 16:00 сбили в небе Белгородской области семь снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", выпущенных со стороны Украины.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 мая 2024 годаВоенная операция на Украине
Белгород МЧС Минобороны Белгородский район Белгородская область
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