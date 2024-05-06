Движение по Транскаму закрыто из-за камнепада

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Движение транспорта по Транскавказской автомагистрали закрыто из-за камнепада, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии.

Перекрыт участок н.п. Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 20:00 6 мая по Москве до 07:00 7 мая, говорится в сообщении.

Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией. Движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью, а также камнепадами.