Суд заменил реальный срок условным Антонине Мартыновой по делу о попытке убить дочь

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Первый апелляционный суд общей юрисдикции смягчил наказание жительнице Великого Новгорода Антонине Мартыновой, осужденной за покушение на двухлетнюю дочь и скрывшейся от приговора 16 лет назад.

"Приговор изменить. Признать смягчающим обстоятельством поведение осужденной и попытки загладить причиненный вред. Назначить Мартыновой окончательное наказание в виде 8 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года", - говорится в решении апелляционной инстанции.

В мае Новгородский облсуд приговорил Мартынову к девяти годам колонии общего режима.

Дочь Мартыновой Алиса 26 февраля 2007 года упала в лестничный пролет местной многоэтажки и получила травмы средней степени тяжести. По версии следствия, девочку сбросила 21-летняя мать, которая хотела инсценировать несчастный случай. Заявление матери о том, что девочка упала случайно, опровергал подросток, который жил в этом же подъезде.

В 2008 году Мартыновой предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30 и п. "в" ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии).

Коллегия присяжных 24 июля 2008 года большинством голосов признала женщину виновной и не заслуживавшей снисхождения. Мартынова, не находившаяся под стражей, перед оглашением приговора скрылась. Вместе с ней пропала и дочь.

Суд объявил их в розыск. В марте 2024 года полиция задержала обвиняемую в Ставропольском крае. Ее доставили в Новгородский СИЗО. В апреле начался новый судебный процесс. Психиатры признали Мартынову вменяемой.

Гособвинение просило назначить ей десять лет колонии общего режима. Защита просила об оправдании.

Мартынова спустя 17 лет вновь заявила на процессе о своей невиновности и об ошибочности вердикта присяжных. По ее словам, она в течение 16 лет успешно занималась здоровьем, образованием и воспитанием дочери. Дочь Мартыновой в выступлении на суде поддержала позицию матери.