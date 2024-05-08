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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:10

Удар по нефтебазе в Луганске, предположительно, был нанесен ракетами ATACMS

По предварительным данным, пострадали пять человек

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Пятеро сотрудников нефтебазы в Луганске по предварительным данным, пострадали в результате удара вооруженных сил Украины по городу во вторник вечером, сообщил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

"Они госпитализированы. К месту обстрела выехали четыре бригады скорой помощи. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим затрудняется из-за сильного пожара", - написал Пасечник в своем телеграм-канале.

Он добавил, что удар по нефтебазе в Луганске, предположительно, нанесен с применением ракет ATACMS западного производства.

Также, по его словам, в результате обстрела повреждены линии электропередачи, дома в районе нефтебазы частично обесточены.

"Горит газопровод высокого давления. В тушении пожара задействованы все луганские подразделения МЧС. Их главная задача сейчас - не допустить распространения огня. Все необходимые меры для ликвидации последствий обстрела на данный момент предприняты", - сообщил глава ЛНР.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 мая 2024 годаВоенная операция на Украине
Леонид Пасечник ЛНР Луганск
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