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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:14

"Коммерсантъ" узнал о предложении продлить упрощенную перерегистрацию в САР РФ

Продлить срок предлагается на полтора года - до конца 2025 года

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Минэкономразвития предложило продлить на полтора года - до конца 2025 года - срок для упрощенного "переезда" компаний в российские специальные административные районы (САР) - на основании усеченного пакета документов, пишет газета "Коммерсантъ".

Подготовленный министерством законопроект пролонгирует возможность компаний "переехать" в САР на основании копии решения совета директоров о смене компанией личного закона, если невозможно получить за рубежом оригинал. Изначально этот порядок был рассчитан на 2022 год, но неоднократно продлевался.

Свою инициативу Минэкономразвития объясняет востребованностью процедуры, а также тем, что ее прекращение чревато возникновением сложностей при регистрации в САР, пишет газета.

По данным министерства, на конец первого квартала 2024 года в САР было зарегистрировано 390 резидентов (298 - на острове Октябрьский в Калининградской области и 92 - на острове Русский в Приморском крае).

Минэкономразвития Калининград Октябрьский Русский
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