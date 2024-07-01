Дума рассмотрит поправки о "переезде" в САР компаний, созданных и после марта 2022 года

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - "Переезд" в российские специальные административные районы (САР) станет доступен для более "молодых" компаний - созданных до 1 марта 2024 года, а не до 1 марта 2022 года, как предусмотрено сейчас, говорится в подготовленных ко второму чтению поправках к закону "О международных компаниях и международных фондах".

Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта, который в рамках первого чтения уточнял корпоративное законодательство.

В начале июня о планах разрешить перерегистрацию компаний, созданных после 1 марта 2022 года, сообщал первый замминистра экономического развития Илья Торосов.

Изначально при создании САР в 2018 году возможность для редомициляции была предоставлена компаниям, созданным за рубежом до 1 января 2018 года. Весной 2022 года после введения антироссийских санкций круг игроков, которые могут воспользоваться этой опцией, был расширен. Статус резидента САР стал доступен компаниям, зарегистрированным "не позднее 1 марта 2022 года, если более поздняя дата не установлена правительством". Это предусмотрено законом "О международных компаниях и международных фондах".

САР действуют на острове Октябрьский в Калининградской области и на острове Русский в Приморском крае. Основной целью их создания называлась деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам России и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры. Но активный рост числа резидентов этих районов начался после введения санкций в 2022 году.

По данным Минэкономразвития, сейчас в САР зарегистрированы 418 компаний.