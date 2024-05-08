Аэропорт Элисты начнет принимать рейсы 28 мая

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Пассажирское авиасообщение с Элистой (Калмыкия) будет возобновлено с 28 мая, сообщили в Росавиации.

"К выполнению рейсов с частотой два раза в неделю из столицы Калмыкии в подмосковный аэропорт "Жуковский" на российских самолетах Superjet 100 приступит авиакомпания Red Wings", - уточнили в ведомстве.

Следующими этапом после открытия рейсов в "Жуковский" могут стать полеты в Сочи, сообщил гендиректор Red Wings Евгений Солодилин, процитированный в сообщении. Другое рассматриваемое направление - Екатеринбург.

Как сообщалось, формально аэропорт Элисты возобновил работу 3 мая, однако полеты через него не начались.

Обслуживание гражданских рейсов в Элисте было приостановлено из соображений безопасности 24 февраля 2022 года. Также были закрыты аэропорты в Симферополе, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже – они до сих пор не работают.

Ранее элистинский аэропорт принимал рейсы авиакомпаний "РусЛайн", "ЮТэйр", "Азимут", сообщается на его сайте. Полеты выполнялись в Москву, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Симферополь, страны Закавказья. В 2021 году аэропорт обслужил около 100 тыс. пассажиров.

В сентябре 2023 года был завершен капитальный ремонт пассажирского терминала аэропорта площадью 2130 кв. м. Пропускная способность в результате работ увеличилась вдвое, до 100 пассажиров в час.

Аэропорт Элисты находится под управлением компании "АБС Холдинг" – совместного предприятия "Новапорта" и "Аэропортов регионов".