Аэропорт Элисты открылся после двух лет перерыва, но рейсы пока не обслуживает

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Аэропорт Элисты возобновил работу 3 мая после двух с лишним лет перерыва, но пока не начал обслуживать рейсы.

"На данный момент ведутся переговоры с авиакомпаниями о выполнении рейсов в/из аэропорта Элисты", - сообщил "Интерфаксу" представитель аэропорта.

При этом сам аэропорт технически готов к обслуживанию рейсов. "С 3 мая 2024 года ограничения на использование воздушного пространства в определенных координатах сняты в период времени с 09:00 до 19:00 ежедневно, аэропорт готов к возобновлению авиасообщения", - сказал он.

Об открытии элистинского аэропорта с 3 мая ранее сообщала Росавиация. Уточнялось, что он будет работать ежедневно с 9:00 до 19:00 мск, пропускная способность составит 12 взлетно-посадочных операций в час. В аэропорту был завершен капитальный ремонт пассажирского терминала, отмечали в Росавиации: его оснастили оборудованием систем регистрации, досмотра, обработки багажа.

Обслуживание гражданских рейсов в Элисте было приостановлено из соображений безопасности 24 февраля 2022 года. Также были закрыты аэропорты в Симферополе, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже - они до сих пор не работают.

Ранее аэропорт Элисты обслуживал рейсы авиакомпаний "РусЛайн", "ЮТэйр", "Азимут", сообщается на его сайте. Полеты выполнялись в Москву, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Симферополь, страны Закавказья. В 2021 году аэропорт обслужил около 100 тысяч пассажиров.

Аэропорт Элисты находится под управлением компании "АБС Холдинг" - совместного предприятия "Новапорта" и "Аэропортов регионов".