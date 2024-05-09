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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Ситуация на промзоне башкирского Салавата после атаки БПЛА стабильная

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Госкомитет по чрезвычайным ситуациям (ГКЧС) Башкирии констатирует стабильную ситуацию в промзоне города Салават, подвергшейся атаке дрона, сообщил в четверг председатель комитета Кирилл Первов.

"Пострадавших нет. Превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе нет", - сообщает он в видеоматериалах, предоставленных пресс-службой Госкомитета.

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По его словам, технологический процесс на промышленном предприятии не нарушен. "Вы можете наблюдать выгорание продукта на одной из установок. Технологический процесс на предприятии продолжается. Организован мониторинг состояния атмосферного воздуха", - отметил Первов.

Ранее со ссылкой на главу Башкирии Радия Хабирова сообщалось, что 9 мая около 13:00 по местному времени беспилотник совершил атаку на промзону Салавата, после чего произошло задымление в районе одной из установок ООО "Газпром нефтехим Салават".

По предварительным данным, повреждено строение насосной станции на территории предприятия.

"Газпром нефтехим Салават" осуществляет полный цикл переработки углеводородного сырья, производит бензины, дизельное топливо, керосин, другие нефтепродукты, сжиженные газы, бутиловые спирты, пластификаторы, полиэтилен, полистирол, аммиак, карбамид. В структуру компании входят нефтеперерабатывающий и газохимический заводы, завод "Мономер".

ООО "Газпром переработка" владеет более 99,99% ГНС. Единым исполнительным органом нефтеперерабатывающего комплекса ГНС является дочерняя компания "РусГазДобычи" - "РГД переработка Салават".

Башкирия Салават Газпром
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