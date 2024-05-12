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В Петербурге следствие попросило арестовать водителя упавшего в реку автобуса

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга приступил к избранию меры пресечения водителю автобуса, который 10 мая упал в реку Мойку вместе с пассажирами, сообщает в воскресенье объединенная пресс-служба судов города.

Следствие просит заключить Рахматшоха Курбонова под стражу, говорится в сообщении.

Мужчине предъявлено обвинение по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Как отмечает пресс-служба судов, у Курбонова два защитника. Также в процессе присутствует переводчик.

В РоссииЧисло погибших из-за падения автобуса в реку Мойку увеличилось до семи человекЧисло погибших из-за падения автобуса в реку Мойку увеличилось до семи человекЧитать подробнее

В минувшую пятницу в центре Петербурга водитель городского автобуса, по предварительной информации, не справившись с управлением, протаранил ограждение Поцелуева моста. В результате автобус, в котором, по данным МВД, было около 20 человек, упал в Мойку. Погибли семь человек.

В связи с ЧП возбуждено два дела - по части 5 статьи 264 УК РФ и по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В рамках последнего задержан начальник автоколонны ООО "Такси", не обеспечивший время отдыха водителю в течение нескольких дней.

По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, ООО "Такси" с января 2022 года 23 раза привлекали к ответственности по части 4 статьи 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией). На компанию были наложены штрафы на общую сумму 3,6 млн рублей.

Петербург ООО "Такси"
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