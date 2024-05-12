Теплоснабжение якутского Олекминска возобновлено после взрыва на котельной

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Котельная в городе Олекминск в Якутии запущена в работу в воскресенье после приостановки работы из-за взрыва котла, сообщает оперативный штаб Якутии.

"Запустили в работу котельную "ОВТК" Олекминска. Теплоноситель подан всем потребителям - социальным объектам и жилым домам. Температура наружного воздуха составляет 10 градусов выше ноля", - говорится в сообщении.

Глава Олекминского района Якутии Николай Харбин отметил в телеграм-канале, что восстановлено теплоснабжение как жилых домов, так и социальных объектов.

"Ввели в строй и запустили два котла в котельной", - уточнил Харбин.

Ранее сообщалось, что в минувшую субботу более 90 домов и порядка 20 социально значимых объектов в Олекминске остались без тепла из-за взрыва в котельной.