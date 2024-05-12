В Ростовской области полностью восстановлено движение поездов после аварии

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Все задержанные в результате пожара на ж/д станции Куберле в Орловском районе Ростовской области пассажирские поезда следуют по своим маршрутам после восстановления инфраструктуры, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД) в воскресенье.

"Сегодня в 05:43 по Москве полностью восстановлено движение поездов на станции Куберле. Железнодорожная инфраструктура, пострадавшая из-за схода нескольких вагонов грузового поезда, приведена в исправное состояние. Движение поездов осуществляется по двум путям", - говорится в сообщении.

К ремонтным работам привлекались более 200 железнодорожников и два восстановительных поезда, отметили в СКЖД.

Ранее сообщалось, что пожарные ликвидировали возгорание цистерны с топливом на станции Куберле в Орловском районе Ростовской области.